Chantier Davie passe à l’histoire, alors qu’on y a inauguré jeudi l’imposant navire Asterix - le plus grand jamais livré au Canada - en fracassant une bouteille de champagne sur sa coque.

Plus de 5000 curieux et une centaine de dignitaires, dont plusieurs ministres et députés, ont assisté au baptême du nouveau navire ravitailleur de la Marine royale canadienne, sous un soleil de plomb jeudi après-midi.

Ce bateau de 20 000 tonnes, qui porte très bien son nom, sera opérationnel au mois de novembre prochain et livré au port d’Halifax, en Nouvelle-Écosse, avant de prendre la route pour l’Ouest canadien. Il pourra réapprovisionner la Marine royale canadienne partout dans le monde que ce soit en nourriture, munitions, carburant, médicaments ou eau potable. Il servira également lors de missions de paix et d’aide humanitaire ou lors de cas de catastrophe.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QU Le Vice Amiral de la marine canadienne lors de L'Inauguration du vaisseau ravitailleur l'Asterix au chantier Maritime Davie a Levis, le 20 juillet ( 07 ) 2017 . DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QU Timonerie a bord de l'asterix. L'Inauguration du vaisseau ravitailleur l'Asterix au chantier Maritime Davie a Levis, le 20 juillet ( 07 ) 2017 . DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QU Chambre de matelot a bord de l'asterix. L'Inauguration du vaisseau ravitailleur l'Asterix au chantier Maritime Davie a Levis, le 20 juillet ( 07 ) 2017 . DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QU Cuisine a bord de l'asterix. L'Inauguration du vaisseau ravitailleur l'Asterix au chantier Maritime Davie a Levis, le 20 juillet ( 07 ) 2017 . DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QU Salle a manger a bord de l'asterix. L'Inauguration du vaisseau ravitailleur l'Asterix au chantier Maritime Davie a Levis, le 20 juillet ( 07 ) 2017 . DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QU Le capitaine Bernard Wentzell a la Timonerie a bord de l'asterix. L'Inauguration du vaisseau ravitailleur l'Asterix au chantier Maritime Davie a Levis, le 20 juillet ( 07 ) 2017 . DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Construit à partir d’un porte-conteneur allemand, le navire à la fine pointe de la technologie comprend notamment une salle d’entraînement, une cuisine pouvant accueillir 1000 personnes et un hôpital. À bord, l’équipage sera composé de 116 militaires et 31 civils.

Selon le directeur général de Federal Fleet Services, propriétaire du chantier de Lévis, les retombées économiques pour ce gigantesque navire de près de 183 mètres de long sont évaluées à 1 milliard $ «dans la région de Québec et au Canada».

Avenir positif pour la Davie

Cet accomplissement réalisé dans les deux ans prévus représente pour lui une renaissance du chantier. «Nous avons demandé au gouvernement de réaliser des navires du même type. Les traversiers, les brise-glaces et les navires de guerre peuvent se faire ici à prix abordables. Il y a au moins une cinquantaine de navires fédéraux qui doivent être remplacés d’ici 10 ans et ici, il y aura du travail pour 30 ans», a lancé Spencer Fraser, visiblement confiant pour l’avenir du chantier de Lévis, sans toutefois donner de détails sur les pourparlers en cours.

Le son de cloche était le même pour le maire de Lévis, Gilles Lehouiller, qui était fier de voir autant de citoyens venir contempler le nouveau paquebot.

«Nous avons le plus grand chantier qui vient de compléter la construction du plus grand navire pour la Marine [royale Canadienne], c’est une première et ce n’est pas la dernière», a affirmé le maire.

Contrat de location

L’Asterix sera loué au gouvernement canadien pour une durée de cinq ans. Selon M. Spencer, le contrat comprend également cinq années supplémentaires, qui pourront être accordées ultérieurement.

Notons que la Marine royale canadienne n'avait plus de ravitailleur depuis février 2014.

Le nouveau ravitailleur Asterix

- 1369 employés ont travaillé à convertir le nouveau navire ravitailleur

- 182,5 mètres de long et 25,2 mètres de largeur

- Il pourra aller à une vitesse de 20 à 25 nœuds

- Il pourra transporter jusqu’à 7000 tonnes de carburant et 450 tonnes d’eau potable par jour

- Il possède un héliport et deux hangars d’hélicoptères

- Il dispose d’un hôpital pouvant recevoir 60 patients