Chester Bennington, le chanteur de Linkin Park, s'est suicidé

Le chanteur du groupe américain Linkin Park, Chester Bennington, s’est suicidé, a confirmé le Bureau du coroner du comté de Los Angeles.

Des sources policières ont indiqué au site américain TMZ que le chanteur s’est pendu dans une résidence privée de Palos Verdes Estates dans le comté de Los Angeles. Son corps a été découvert jeudi matin peu avant 9h.

Âgé de 41 ans, Chester Bennington était père de six enfants qu’il avait eus avec deux épouses différentes.

TMZ rapporte qu’il était très proche de Chris Cornell, le chanteur et guitariste du groupe Soundgarden, qui s’est suicidé en mai dernier.

Formé en 1996, Linkin Park a écrit de nombreuses chansons à succès, dont «In the End», «Numb», «Faint» et «Crawling». Le groupe venait tout juste de sortir son nouvel album «One More Light» et avait donné le coup d'envoi à sa tournée nord-américaine. Il devait d'ailleurs se produire en spectacle à Montréal le 10 août prochain au Centre Bell.