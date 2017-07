Chez le coiffeur pendant que son bébé se meurt

Une jeune mère a été arrêtée par la police pour avoir abandonné sa fille d’un an dans sa voiture à la chaleur pendant qu’elle était chez le coiffeur. La petite est décédée.

DiJanelle Etta Fowler, 25 ans, de Géorgie, est accusée entre autres de meurtre au deuxième degré et de cruauté envers un enfant. Sa fille Skylar Fowler a été retrouvée morte dans le stationnement du Emory University Hospital, il y a un mois, rapporte le New York Post.

D’après la police, Fowler est entrée chez son coiffeur dans un centre commercial à 10h16, le 15 juin dernier, et en est ressortie à 16h, selon une caméra de surveillance et les informations des témoins.

Corps caché

Toujours d’après les informations du New York Post, incapable de démarrer son véhicule au terme de sa journée chez le coiffeur, l’Américaine a demandé de l’aide à un homme. Elle aurait couvert le corps de la petite décédée afin que le bon Samaritain ne puisse pas la voir.

Une heure plus tard, Mme Fowler a texté le beau-père de l’enfant pour l'informer qu’elle se rendait à l’hôpital pour des maux de tête. Les enquêteurs ont d’abord cru que la petite pouvait être morte lors de son arrivée au centre hospitalier, mais l’autopsie a montré qu’elle était décédée plusieurs heures auparavant.

DiJanelle Etta Fowler | Photo DeKalb County Jail

Voyage

La jeune mère a été mise en état d’arrestation au début du mois de juillet quand les enquêteurs ont réussi à colliger suffisamment de preuves contre elle.

Toutefois, celle-ci ne s’est pas rendue aux autorités immédiatement. Elle a voyagé et pris un vol pour la Californie, puis le New Jersey et la Floride avant de se rapporter à la police en Géorgie.

L’accusée demeure détenue sans possibilité de libération pour le moment.