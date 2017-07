Coup d'envoi des Grandes Fêtes à Rimouski

La 11e édition des Grandes Fêtes Telus est lancée à Rimouski, dans le Bas-Saint-Laurent. Et à peine le festival commencé, on parle déjà d'une année record.

La présence de Bryan Adams y est certainement pour beaucoup. Environ 24 000 personnes sont attendues au parc Beauséjour pour son spectacle de samedi.

Cette année, environ 70 % des festivaliers proviennent de l'extérieur de la région. Des quatre coins du Québec jusqu'aux États-Unis, en passant par la France et même le Japon, les gens sont nombreux à vouloir profiter de la présence de l'artiste au Québec.

Outre Bryan Adams, parmi les artistes invités, on retrouve la formation canadienne Sum 41, Jonas and the Massive Attraction, DJ Champion et encore plus.

La soirée d'ouverture a débuté par un spectacle du duo 2Frères, suivi d'une prestation électrisante d'Éric Lapointe.

Près de 85 000 festivaliers visiteront le parc Beauséjour durant les Grandes Fêtes Telus, qui se terminent dimanche.