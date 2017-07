De nouvelles règles de sécurité dans les aéroports

Vous serez nombreux à prendre la route des vacances dans les prochains jours, voire les prochaines heures.

Il va falloir vous armer de patience si vous passez par l'aéroport.

C’est que les autorités américaines ont renforcé leurs mesures de sécurité.

L’une de ces nouvelles règles concerne les appareils électroniques. Les passagers qui en amènent un avec eux devront être capables, si celui-ci est plus gros qu’un cellulaire, par exemple une tablette ou un ordinateur portable, d’avoir un accès rapide à l’appareil.

Ils devront de plus pouvoir le retirer de son étui et le mettre en fonction rapidement. À défaut d’y arriver, vous pourriez devoir renoncer à traverser le point de contrôle avec votre appareil.

À l’aéroport Montréal-Trudeau, la plupart des voyageurs interrogés par TVA Nouvelles étaient plutôt favorables à la mise en place de telles mesures, «si c’est pour notre sécurité».

Sécurité renforcée sur les routes

Sur les routes de la province, les policiers promettent d'avoir à l'oeil les automobilistes, qui seront plus nombreux à circuler sur les principaux axes routiers.

Il faut dire que les deux semaines des vacances de la construction sont une période souvent meurtrière: 11 décès ont été enregistrés l’an dernier sur le territoire de la Sûreté du Québec.

Les autorités policières en profitent pour rappeler que les piétons et les cyclistes sont les plus vulnérables et qu’une collision à plus de 60 km/h ne laisse à peu aucune chance de survie à ces derniers.