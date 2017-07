Des possibilités d’orages et de grêle

Plusieurs régions du Québec pourraient être touchées par des orages ce jeudi, certains pouvant être violents au point où l’on signale de possibles risques de grêle.

C’est le constat auquel arrivent plusieurs services météorologiques, dont meteolaurentides.com et Environnement Canada.

Celui-ci a même émis un avis de veille d’orages violents pour une bonne partie de la province.

Les régions de l’Outaouais, de Laval, de Montréal, de la Montérégie, des Basses-Laurentides, ainsi qu’une partie de l’Estrie, des Bois-Francs, de la Mauricie et de la Capitale-Nationale, pourraient être les plus durement touchées par ces orages.

Selon meteolaurentides.com, «la présence de soleil cet avant-midi déstabilisera l'atmosphère et entraînera la formation de nuages, d'averses et ultimement d'orages. Certains de ces orages pourraient approcher ou atteindre le seuil d'orage violent.»

Si ceux-ci sont au rendez-vous, ils pourraient être accompagnés de puissantes rafales et, dans certains cas, de grêle.

On ne parle toutefois pas de grêlons de diamètre significatif.

Pour les Hautes-Laurentides, les régions situées plus au nord et Chaudière-Appalaches, le risque est plus modéré.