Deux des Burundais disparus à Washington aperçus à la frontière du Canada

Deux des six jeunes membres de l'équipe de robotique du Burundi portés disparus à Washington, où ils participaient à une compétition internationale, ont passé la frontière canadienne, a affirmé jeudi la police de la capitale américaine.

La police a publié sur Twitter les photos des six adolescents - quatre garçons et deux filles -, présents aux États-Unis pour prendre part au First Global Challenge.

«Deux des individus ont été vus en train de traverser la frontière vers le Canada», a expliqué Karimah Bilal, une porte-parole de la police de Washington, précisant qu'il n'y a «aucune indication d'un acte criminel».

Les quatre autres Burundais seraient également en lieu sûr mais les autorités ont refusé d'en dire plus, selon le Washington Post.

Cette compétition avait suscité de l'intérêt car une équipe d'adolescentes afghanes a eu du mal à obtenir l'autorisation d'entrer sur le territoire américain, ce qu'elles ont fini par avoir.

Les organisateurs de la compétition de robotique ont indiqué avoir prévenu la police quand le responsable de l'équipe burundaise s'est aperçu de la disparition.