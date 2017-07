Discrimination et racisme: Québec organise une consultation publique

Le gouvernement du Québec mettra sur pied dès septembre une consultation publique sur la discrimination systémique et le racisme.

«L’objectif sera de proposer des solutions concrètes et durables, engageant l’ensemble des acteurs de la société québécoise, pour combattre ces problématiques», a précisé le gouvernement du Québec, dans un communiqué, jeudi.

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ), avec la collaboration du ministère de l’Immigration, de la Diversité de l’Inclusion (MIDI), sera responsable de mener à bien les travaux.

Les citoyens qui voudront se prononcer sur la question auront accès à différentes plateformes pour le faire. Un site web sera créé, quatre groupes de travail seront formés dès septembre, et 15 à 20 organismes sans but lucratif à travers le Québec auront comme mandat de tenir des consultations durant les mois de septembre et d’octobre.

En novembre, un forum public, réunissant plusieurs experts, aura comme objectif de «dresser un état de situation complet» de la problématique.

À la lumière des recommandations proposées par la CDPDJ, le gouvernement lancera, au printemps 2018, son plan d’action gouvernemental pour lutter contre la discrimination systémique et le racisme.

«Malgré les efforts consentis par le gouvernement et par l’ensemble de la société pour lutter contre la discrimination systémique et le racisme, il faut se rendre à l’évidence que bien du travail reste à faire pour en arriver à une égalité réelle pour tous», a précisé Québec dans son communiqué.

La mise sur pied de cette consultation publique fait suite aux recommandations d’un comité-conseil, formé au printemps dernier, qui avait discuté des différentes possibilités pouvant permettre au gouvernement de mener une consultation.