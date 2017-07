Fort McMurray: le tiers des logements détruits en voie d’être rebâtis

Le tiers des logements détruits l’an dernier lors des feux de forêt qui ont dévasté la région de Fort McMurray, en Alberta, sont en voie d’être rebâtis, a indiqué jeudi la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) dans une analyse de la situation.

Au printemps 2016, jusqu’à 10 % des bâtiments de Fort McMurray avaient été ravagés par le feu.

Plus d’un an plus tard, près de 850 d'entre eux ont été reconstruits ou sont sous le point de l’être, selon la SCHL, qui précise qu’à peine 1 % des «logements perdus ne seront pas reconstruits, en raison des mesures de protection contre les inondations».

Le rythme des travaux de reconstruction se maintient, si bien que la SCHL et la municipalité régionale de Wood Buffalo croient que tous les édifices rasés seront remplacés d’ici «trois à quatre ans».

«La reconstruction a commencé pour de bon. Jusqu'à présent, le tiers des bâtiments détruits par les feux de 2016 sont en cours de reconstruction. On s'attend à ce que d'autres travailleurs des quatre coins de l'Alberta participent à la reconstruction, ce qui réduira les taux d'inoccupation. La reconstruction devrait durer de trois à quatre ans», a dit Tim Gensey, analyste de marché pour la Société canadienne d'hypothèques et de logement, par communiqué.

Il n’y a pas que le feu qui a mis à mal l’économie de la région de Fort McMurray. Les marchés de l’énergie ont aussi contribué au ralentissement de la revente des propriétés, qui, après s’être «raffermie» au cours des deux derniers trimestres de 2016, «a recommencé à montrer des signes de faiblesse», d’après la SCHL.

Si les travaux de reconstruction stimulent l’économie régionale, reste que les «perspectives à long terme demeurent incertaines. Le chômage est en baisse, mais il continue de dépasser les niveaux d'avant la chute des cours du pétrole. L'effet des faibles prix du pétrole se fait particulièrement sentir sur le marché de la revente», écrit la Société.