La mère d’une ado victime de la drogue du viol lance un cri du coeur

Une mère de famille de Témiscouata-sur-le-Lac lance un cri du coeur sur Facebook. Sa fille aurait été droguée au GHB, une substance mieux connue sous le nom de «drogue du viol».

La femme a écrit sur sa page Facebook : « Aujourd'hui je suis une mère en colère, très en colère et le mot est faible. Je viens d'avoir les résultats et une de mes filles a été bel et bien été empoisonnée au GHB (drogue du viol) lors d'une fête le samedi 27 mai dernier, quartier Notre-Dame du Lac». Elle veut sensibiliser la population sur les dangers de cette drogue.

Après avoir effectué des prélèvements sanguins, les résultats auraient présenté des traces du gamma-hydroxybutyrate, communément appelé GHB. Ce psychotrope dépresseur est utilisé par plusieurs personnes pour ses effets qui s'apparentent beaucoup à ceux de l'alcool.

La consommation du GHB peut provoquer des effets comme la disparition de la gêne, une sensation de détente et de calme, une relaxation musculaire, de la somnolence, une désorientation et de la confusion.

Si le GHB est consommé en trop grande quantité, il peut aussi provoquer des problèmes tels qu'un sommeil profond, une perte de mémoire, des vomissements, des problèmes de coordination, des difficultés respiratoires et la mort. La drogue est très difficile à détecter. Des tests sanguins doivent être effectués dans les heures qui suivent l’ingestion de la substance.

Le message est rapidement devenu viral. Il a été partagé près 4000 fois en moins de 24 heures. La mère tente de retrouver la personne qui a posé le geste. Aucune plainte n'a été déposée à la Sûreté du Québec.