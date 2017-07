Le maire de Lévis ouvert à un cimetière musulman

Le maire de Lévis affirme qu’il serait «ouvert» si le Centre culturel islamique de Québec le contactait pour avoir un cimetière musulman sur son territoire.

Même s’il n’a reçu aucun coup de fil en ce sens jusqu’à maintenant, le maire Gilles Lehouiller se montre ouvert au projet de cimetière musulman à Lévis, quelques jours après son rejet par les citoyens de Saint-Apollinaire.

«Si on a un appel, on sera ouvert. On sera au rendez-vous», a-t-il laissé savoir, en marge de l’inauguration du nouveau navire Asterix de la Marine royale canadienne, au Chantier Davie de Lévis, jeudi.

«Nous avons une très belle collaboration avec la communauté musulmane et on veut que ce soit soutenu», a-t-il ajouté, déplorant par le fait même le processus référendaire dans les municipalités du Québec.

«C’est une erreur de parcours ce qui est arrivé, c’est malheureux», a-t-il indiqué.

M. Lehouiller s’est dit satisfait que le projet de loi 122 ait été adopté en juin. Celui-ci accordera plus de pouvoir aux villes et les exemptera de l’obligation de tenir ces référendums s’ils établissent une politique de consultation publique.

«C’était une vision dépassée de la démocratie. Finalement, ce sont des instruments qui sont soi-disant démocratiques, mais en réalité, deviennent antidémocratiques», a-t-il indiqué.