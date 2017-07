L'épidémie de la tordeuse des bourgeons de l'épinette sous la loupe

La tordeuse des bourgeons de l'épinette continue de faire des ravages dans l'Est-du-Québec. Des scientifiques de Ressources naturelles Canada observent la migration au moyen de différents outils. C'est la première fois qu'il est possible d'étudier le début du cycle épidémique de cet insecte dévastateur.

Au Québec, sept millions d'hectares sont touchés par la tordeuse des bourgeons de l'épinette. La migration des papillons est presque complétée au Bas-Saint-Laurent. On note une bonne augmentation depuis cinq ans.

Les scientifiques tentent de comprendre les différentes populations. Les radars météo sont révélateurs.

«On s'est aperçu avec nos radars que ces papillons-là peuvent parcourir des distances considérables en l'espace d'une nuit et peuvent traverser le fleuve et parcourir 200 km et se retrouver au Nouveau-Brunswick», a révélé Yan Boulanger, chercheur en écologie forestière à Ressources naturelles Canada.

Pour mieux étudier l'accouplement des papillons de la tordeuse, on a placé différents pièges au Bas-Saint-Laurent cette année. Ils sont composés de phéromone, une hormone sexuelle, et de lumière. On monte le piège dans la cime de l'arbre et, de cette manière, on récolte davantage de papillons.

«Ça va nous aider à mieux circonscrire les populations naissantes. Ça va nous aider à suivre la progression de l'épidémie et peut-être gagner une année ou deux en termes d'évolution des populations. Lorsqu'on les voit s'installer très rapidement, à ce moment-là, on peut intervenir rapidement avec une approche d'intervention hâtive», a indiqué Christian Hébert, chercheur scientifique en écologie et diversité des insectes à Ressources naturelles Canada.

Les scientifiques ont aussi tenté de voir si l'introduction d'un parfum d'hormones pouvait à terme empêcher le mâle et la femelle de se reproduire. Ils ont fait de la détection et de la surveillance dans la région au cours des dernières années, mais la confusion sexuelle ne permet pas de diminuer la propagation de l'épidémie.

«Le vol migratoire est principalement entrepris par des femelles déjà accouplées qui possèdent une certaine quantité d'œufs et qui sont venues les déposer dans les endroits où on avait empêché la reproduction via notre traitement», a noté Johanne Delisle, chercheuse en entomologie forestière à Ressources naturelles Canada.

En suivant la migration des papillons de la tordeuse, les scientifiques auront une meilleure idée du territoire sur lequel ils frapperont dans les années à venir.