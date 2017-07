Les décès de deux adolescentes «étaient évitables»

Les décès de deux adolescentes à la suite d’une noyade survenue en juillet 2015 dans les eaux de la rivière du Sud, à Saint-Raphaël, dans Bellechasse, «étaient évitables» selon la coroner Andrée Kronström.

Le rapport du coroner, produit au terme d’une enquête publique réalisée à la suite des décès de Jennyfer Pichette-Mercier, 12 ans, et de Mélissa Prévost, 14 ans, démontre une certaine négligence alors que «plusieurs facteurs modifiables» ont été identifiés.

«Il faut travailler à multiplier les canaux de sensibilisation et de formation afin d’alerter la population du Québec aux dangers de noyade en rivière», indique Me Andrée Kronström, qui soutient qu’une formation «Nager pour survivre», et sa suite, «Nager pour survivre Plus», doit être obligatoire alors que la Mutuelle des municipalités du Québec doit rédiger un guide afin d’éclairer les municipalités quant à l’aménagement sécuritaire des sites aux abords des plans d’eau, notamment.

Dans son rapport, la coroner met en lumière le caractère dangereux de la rivière du Sud notamment en raison du «courant», du «débit» et de la «profondeur des eaux» qui peut varier «considérablement en fonction des crues printanières ou des fortes pluies».

«Tous ignoraient les dangers de l’eau vive et plus spécifiquement du sentier du Rocher Blanc, ainsi que les consignes de sécurité. Ils ne savaient pas non plus que le débit de la rivière du Sud peut changer rapidement. Le sentier du Rocher Blanc n’est pas un lieu de baignade au sens du Règlement sur la sécurité dans les bains publics», indique Me Kronström, à la suite des témoignages des jeunes qui accompagnaient les victimes le jour du drame.

Or, l’animatrice qui accompagnait les jeunes dans le cadre d’un projet de la Coopérative jeunesse de services (CJS) y a effectué une «excursion improvisée» alors que le groupe devait initialement se rendre au Parc des chutes d’Armagh. Les parents avaient consenti à cette activité en apposant leur signature sur un formulaire sur lequel on y mentionne que «l’aspect sécuritaire» serait priorisé avant l’organisation d’activités.

Toutefois, Me Kronström «retient que l’animatrice ne connaissait pas le sentier du Rocher Blanc ni la région. Elle animait le programme CJS pour la première fois», note-t-elle.

«Elle avait obtenu sa certification Croix de bronze de la Société de sauvetage du Québec, qui développe des connaissances générales en sauvetage. Ce cours étant dispensé uniquement en piscine, il devient difficile de bien comprendre les particularités du sauvetage en eau libre.»

La coroner se questionne donc quant aux outils permettant à l’animatrice de prendre «une décision éclairée» quant à la sécurité de l’activité qui s’est déroulée au Rocher Blanc.

La Fabrique entrepreneuriale, qui coordonne le projet CJS, aurait modifié le «guide et trousse de l’animateur» à la suite des décès des deux adolescentes, mais «la coroner constate toutefois que les modifications sont modestes et ne donnent pas de balises précises quant au choix sécuritaire d’un lieu de baignade comme activité».

Par ailleurs, si aucune pancarte interdisant la baignade ne figurait sur le site, dont la gestion est confiée à l’organisme a but non lucratif Mouvement des amis de la rivière du Sud, avant les décès, des mesures pour améliorer la sécurité du site et à réduire le risque de noyade, dont des affiches détaillées et un mémorial à la mémoire des victimes, ont été mises en place depuis.