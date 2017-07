Les dépenses des Québécois ont crû de 5,75 % au deuxième trimestre

Les Québécois sont les Canadiens qui ont enregistré la plus forte augmentation de leurs dépenses au deuxième trimestre, comparativement à l’an dernier, en vertu d’une hausse de 5,75 %, indique un rapport publié par la firme Moneris, jeudi.

Les Québécois ont notamment connu une augmentation marquée de leurs dépenses dans les domaines de la restauration (10,01 %), de l’épicerie (6,40 %) et de la pharmacie (4,48 %).

Les dépenses canadiennes, pour leur part, ont augmenté de 3,88% au deuxième trimestre comparativement à l’année dernière. Les dépenses populaires sont en restauration rapide (+12,91%), service de courrier (+11,53%) et jeux et divertissement (+9,66%).

«La hausse des dépenses dans la plupart des provinces, ainsi que l'annonce de la Banque du Canada de hausser les taux d'intérêt pour la première fois en sept ans, témoignent d'une confiance croissante dans l'économie, a déclaré Angela Brown, présidente et chef de la direction de Moneris. Nous prévoyons une poursuite de la croissance modérée pour le reste de l'année, car l'économie montre des signes de stabilisation et le dollar canadien augmente à des niveaux plus forts».

En outre, les célébrations entourant les 150 ans du Canada ont semblé donner un coup de pouce à l’économie canadienne. Les dépenses internationales ont augmenté de 10,98 % ce trimestre comparativement à l'année précédente.

Les dépenses en provenance de la Chine ont augmenté de 24,62 %, ce qui fait de la Chine le deuxième plus grand contributeur à la croissance des dépenses étrangères en volume, après les États-Unis.

Par ailleurs, les Canadiens continuent de profiter du nombre croissant d'options de paiement sans contact disponibles. On note une augmentation de 36,29 % du volume total sans contact ce trimestre comparativement à l’année dernière.