Les vedettes réagissent au décès de Chester Bennington

La toile a été secouée jeudi par le décès du chanteur de Linkin Park, Chester Bennington, qui était âgé de 41 ans.

De nombreuses vedettes se sont tournées vers les médias sociaux pour exprimer le deuil et la peine qu'ils éprouvent.

Shocked and heartbroken, but it's true. An official statement will come out as soon as we have one. — Mike Shinoda (@mikeshinoda) 20 juillet 2017

A friend just told me about Chester Bennington: I'm devastated. I just saw him a few weeks ago and he looked so happy...RIP Chester... — Jeff Stinco (@jeffstinco) 20 juillet 2017

I am in tears.Chester just told me how happy he was…..He was such a sweet and talented man……Ifeel so sad for his family,band mates and fans — Nikki Sixx (@NikkiSixx) 20 juillet 2017

The news about Chester Bennington is devastating. My thoughts and prayers are with his family, friends and @linkinpark. Such a tragic loss — Ryan Seacrest (@RyanSeacrest) 20 juillet 2017

RIP Chester. Tragic ending. Condolences his family and friends and Linkin Park 🙏🏾 — Lil Chano From 79th (@chancetherapper) 20 juillet 2017

Oh dear God. Massive R.I.P to Chester Bennington of @linkinpark this BREAKS OUR HEART. Suicide is the devil on earth walking amongst us 😞 — OneRepublic (@OneRepublic) 20 juillet 2017

no words. so heartbroken. RIP Chester Bennington. — Imagine Dragons (@Imaginedragons) 20 juillet 2017