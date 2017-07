Novacap clôture son fonds d’investissement privé à 840 millions $

Le plus grand fonds d'investissement privé canadien dédié au secteur des technologies, médias et télécommunications (TMT) clôt son Fonds avec des engagements de 840 millions $, ce qui porte le montant total des capitaux levés depuis sa création à 2,6 milliards $, a annoncé la firme jeudi, à Montréal.

«Nous sommes très heureux du soutien de nos investisseurs de longue date et nous nous réjouissons d'accueillir plusieurs nouveaux investisseurs internationaux dans ce Fonds», a déclaré Pascal Tremblay, président et associé directeur de Novacap TMT, heureux que la cible de départ soit même dépassée de plus 40%.

Miser sur les technologies

Le Fonds s’intéresse aux entreprises du secteur technologique, en se concentrant sur les logiciels, les services aux entreprises et les services financiers et l'infrastructure internet.

Novacap souhaite aussi investir dans le commerce électronique et d'autres solutions technologiques propres aux industries de l'énergie, de la santé et d'autres marchés.

La firme prévoit investir par tranche de 20 millions $ à 100 millions $ pour soutenir la croissance des entreprises. Elle envisage aussi de procéder à des acquisitions stratégiques.

La stratégie d’investissement de Novacap est d’investir avant tout dans des compagnies de tailles moyennes du secteur des TMT au pays et aux États-Unis.

2,26 milliards $ d’actifs

Novacap a été fondé en 1981 et est un chef de file canadien dans le domaine du placement privé, avec 2,26 milliards $ d'actifs sous gestion.

Pascal Tremblay, Stéphane Tremblay, François Laflamme, Ted Mocarski, Étienne Veilleux et Yong Kwon seront les associés qui dirigeront ce Fonds d’investissement d’importance.

Rappelons que les investisseurs incluent fonds de pension publics et d'entreprises, compagnies d'assurance, fonds de dotation, fondations, bureaux de gestion de patrimoine et investisseurs individuels à travers le Canada, les États-Unis, l'Europe et même l'Australie.