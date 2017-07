O. J. a d’excellentes chances d’être libéré

C’est aujourd’hui après neuf ans de détention pour vol à main armée que la star du football déchue, O. J. Simpson, sera entendue par la commission des libérations conditionnelles de l’État du Nevada qui déterminera si le détenu qui vient d’avoir 70 ans peut être mis en liberté. Le criminaliste Jean-Pierre Rancourt explique.

Quelles sont ses chances de recouvrer sa liberté?

Elles sont excellentes. Le procureur qui l’a fait condamner à l’époque dit que neuf ans est une grosse sentence pour ce qu’il a fait. Il y a une différence entre le Canada et les États-Unis, on parle d’une sentence entre neuf ans et 33 ans de détention. On aurait pu continuer sa sentence.

Sa conduite en prison a-t-elle un impact sur ses possibilités de remise en liberté?

Oui. Tout le monde s’entend pour dire qu’il a eu une conduite irréprochable en prison et il a 70 ans. À l’âge qu’il a, ce n’est pas surprenant. C’était sa chance de sortir après neuf ans.

La décision sera-t-elle rendue sur le banc par la commission?

La décision sera rapide, car la cause est tellement médiatisée que l’on ne veut pas reporter ça. Habituellement, la décision est prise en délibéré, mais pas dans ce cas-là. Les médias sont là, les caméras sont là. On s’entend donc pour dire qu’il sera libéré.

Sortira-t-il aujourd’hui même?

Non, s’il a une décision positive, il sera libéré le 1er octobre.

De la star à la prison ...

Il a été une idole dans les années 70 et 80. Les gens disaient donc que c’était impossible qu’il ait tué sa femme et l’amoureux de celle-ci. Il avait été acquitté à l’époque.