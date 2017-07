Rimouski en mode Bryan Adams

Pendant que Québec se remet du passage des stars du Festival d’été et d’Ed Sheeran, Rimouski se prépare à être prise d’assaut par des fans de Bryan Adams en provenance de partout au pays, des États-Unis, de France et même du Japon.

C’est jeudi soir que sera donné le coup d’envoi de la 11e édition des Grandes Fêtes Telus et même si la star canadienne du rock ne montera sur scène que samedi, la «Adamsmania» bat son plein dans la capitale du Bas-Saint-Laurent.

Tous les billets pour le retour à Rimouski de Bryan Adams (il avait joué au Colisée en février 2001) sont vendus depuis belle lurette. On attend entre 22 000 et 24 000 spectateurs au parc Beauséjour. Les hôtels sont remplis de Matane à Rivière-du-Loup et les restaurateurs prévoient doubler leurs chiffres d’affaires.

«C’est notre plus grosse édition», confirme sans hésitation le directeur général des Grandes Fêtes, Sébastien Noël.

«On prévoit aussi vendre tous les billets pour deux autres soirées», ajoute-t-il.

Touristes attendus

Outre Adams, Éric Lapointe, Sum 41 et DJ Champion sont les têtes d’affiche de l’édition 2017 du festival rimouskois.

Par le passé, les Grandes Fêtes ont notamment reçu la visite de Billy Talent, Weezer, The Offspring et Dennis DeYoung. Mais rien ne se compare à la venue de celui qui a popularisé les «(Everything I Do) I Do It For You» et «Summer of ‘69».

«Bryan Adams, ça nous permet de faire notre nom à travers le circuit des festivals au Québec. C’est une grosse marche qu’on gravit», indique Sébastien Noël.

Les résultats sont là. Selon M. Noël, 70 % des festivaliers proviendront de l’extérieur de Rimouski. Et on ne parle pas seulement des régions limitrophes.

«Nous avons des gens de la France, quelques personnes du Japon. Il y a aussi des Américains parce que nous sommes près de la frontière, beaucoup de visiteurs du Nouveau-Brunswick, de même que Montréal et Québec.»

Dix soirs de musique

Même si les Grandes Fêtes commencent jeudi soir, Rimouski est déjà en mode musique depuis vendredi dernier. Pour souligner le 150e anniversaire de la Confédération, l'organisation des Grandes Fêtes a présenté six soirées de musique gratuite sur la rue Saint-Germain.

«Avec Patrimoine Canada, le concept était de faire 150 artistes, mais il fallait en avoir un de chaque province et territoire. C’était donc très diversifié. On a fait les Porn Flakes, Radio Radio, Bodh'aktan, Grim Skunk, le Royal 22e Régiment et plusieurs autres», signale Sébastien Noël.

En additionnant les quatre jours des Grandes Fêtes, Rimouski aura donc eu droit à dix soirs de musique au cours du mois de juillet. Et ça ne fait que commencer. Les Grandes Fêtes ont la ferme intention d’aller chercher d’autres grosses vedettes.

«On pense déjà à l’an prochain», conclut Sébastien Noël.

Grandes Fêtes Telus: cinq spectacles à ne pas manquer

De passage à Rimouski à compter de jeudi soir, vous ne voudrez sûrement pas manquer ces spectacles offerts au parc Beauséjour.

Bryan Adams

Trente ans de carrière et une liste interminable de «hits». On ne s’étonne pas que Bryan Adams fasse courir les foules partout où il passe. Rimouski ne fera pas exception.

Samedi 22 juillet, 21 h 30

Éric Lapointe

Comme Bryan Adams, Éric Lapointe agit tel un aimant auprès des amateurs de pop-rock. Sa personnalité attachante et ses chansons fédératrices en font un éternel favori de la foule.

Jeudi soir, 21 h 30

Sum 41

Mine de rien, le groupe punk-rock-métal canadien roule sa bosse depuis plus de 20 ans. Après un long silence, Sum 41 a fait paraître en 2016 un nouvel album.

Vendredi 21 juillet, 21 h 30

DJ Champion

Pour un party de danse assuré de remplir ses promesses, difficile de passer à côté de Champion, pour qui ce sera un retour au festival rimouskois.

Dimanche 23 juillet, 21 h 30

2Frères

Ce duo de Chapais vit un conte de fées depuis la sortie de son premier album. Les protégés de Mario Pelchat ont connu un succès fulgurant en accumulant les succès à la radio.

Jeudi 20 juillet, 19 h 30