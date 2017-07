Son fils intoxiqué au monoxyde de carbone lors d'une balade en bateau

Une promenade en bateau a passé à un cheveu de se transformer en cauchemar pour une famille, le 14 juillet dernier, dans les écluses de Chambly. Le petit Xavier, 9 ans, est tombé en convulsion après avoir été intoxiqué au monoxyde de carbone.

«J’ai cru que mon fils y passait, raconte sa mère, Marie-Pierre Rancourt, en entrevue sur les ondes de LCN. Je n’avais aucune idée de ce qui se passait. Vraiment, mon mari a lâché le volant, il est descendu tout de suite. On ne savait pas du tout ce qui se passait.»

Mme Rancourt et son conjoint venaient tout juste de prendre possession de leur nouveau bateau.

«C’était une journée heureuse, au départ, explique-t-elle. On était huit à bord et à un certain moment, on a dû mettre les toiles au niveau du bateau parce qu’il s’est mis à mouiller très fort.»

Le groupe se trouvait également dans un secteur où la limite de vitesse est limitée.

«Avec les gaz d’échappement qu’il y avait à l’extérieur du bateau et qui refoulaient à l’intérieur, ça a incommodé mon fils», soutient la mère.

Xavier a aussitôt interpellé ses parents pour les aviser qu’il ne se sentait pas bien et qu’il avait mal à la tête.

«Comme on ne peut pas s’imaginer que ça peut arriver, je lui ai donné des Tylenol ou des Advil, ajoute Mme Rancourt. Puis cinq minutes après, il est tombé sans connaissance, en convulsion. Il s’est cogné la tête aussi dans le fond du bateau. C’était une vision d’horreur.»

À ce moment, personne sur place ne soupçonnait une intoxication au monoxyde de carbone. Même les ambulanciers, lorsqu’ils sont arrivés, n’ont pas pensé à cette hypothèse, puisque personne d’autre n’était incommodé.

«Il en avait quand même beaucoup dans son sang quand ils ont fait les prises de sang à l’hôpital, précise la maman de Xavier. On n’avait pas soupçonné du tout que ça pouvait être ça.»

Après des traitements en chambre hyperbare, le jeune garçon s’est complètement rétabli et heureusement, il n’a gardé aucune séquelle physique de l’incident.

«C’est sûr qu’il était terrorisé suite à ça, explique Marie-Pierre Rancourt. Il ne savait pas à quoi s’attendre. Là, il va super bien, il est en super santé et on est super content que ce soit réglé.»

Un détecteur fonctionnel, selon l’inspection

Avant de faire l’achat de leur embarcation, le couple avait pourtant pris la peine de faire inspecter le bateau. Des vérifications mécanique et maritime avaient été menées.

«Sur le rapport qui nous a été remis, avant d’effectuer l’achat du bateau, il était inscrit qu’il y avait un détecteur de monoxyde à bord du bateau et qu’il fonctionnait, dit Mme Rancourt. C’est un peu comme acheter une maison neuve, je ne suis pas sûre que tout le monde vérifie si la batterie dans leur détecteur de fumée fonctionne la première journée.»

Aujourd’hui, elle lance un appel à tous les plaisanciers pour les sensibiliser à l’importance de posséder un détecteur de monoxyde de carbone et de s’assurer qu’il soit fonctionnel.

«C’est aussi important de laisser des bonnes ouvertures d’aération au niveau des petites fenêtres sur les côtés», enchaîne-t-elle.

Pour sa part, cet incident ne l’empêchera pas de profiter de son nouveau bateau en famille, mais l’embarcation est dorénavant équipée de trois détecteurs.