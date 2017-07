Sur les traces du géant dans la forêt à Mont-Tremblant

Le parcours nocturne illuminé «Tonga Lumina» de Moment Factory, dans la forêt de la Station Tremblant, devrait attirer les foules cet été.

Le trajet commence bien en prenant un remonte-pente dans la noirceur, une expérience amusante. Une fois en haut, la vue de la région est superbe.

C’est là que s'amorce le sentier de 1,5 km qui nous ramène en bas. Une fois dans la forêt, la féérie des effets lumineux et sonores créés par Moment Factory est au rendez-vous. On pénètre alors dans le monde des esprits du monde oublié et de Tonga, le géant de la montagne qui protège la faune, la flore et l’environnement.

Durant la balade, les visiteurs sont exposés à différents tableaux. Celui de la Puissance de la montagne, où des lumières et des tremblements sonores sont activés en appuyant sur une borne, est astucieux. La traversée du Passage est magique, tandis que le Sanctuaire de Tonga impressionne.

Les enfants apprécieront assurément l’amulette que tous portent durant l’activité et qui change de couleur au fur et à mesure des rencontres.

Même si le sentier est moins bien réussi que la première expérience du genre, «Foresta Lumina» au Parc de la gorge de Coaticook en Estrie, il s’agit néanmoins d’une belle activité à faire entre amis ou en famille.

Le parcours qui dure environ une heure est ouvert jusqu’au 9 octobre. Les départs se font dès la noirceur, donc de plus en plus tôt au fil des semaines.

Les billets coûtent 26,99 $ par adulte, 16,99 $ pour ceux entre 13 et 17 ans et 10,99 $ pour les enfants de 6 à 12 ans. Ceux de moins de 5 ans ne payent pas.