Un passionné de moto perd la vie à Saint-Jean-Port-Joli

Le motocycliste de 26 ans qui a péri mardi à Saint-Jean-Port-Joli était un passionné de moto qui revenait tout juste du Motorcycle Rally à Wasaga Beach, en Ontario.

Bruno Saucier Dumas, de Val-d’Or, en Abitibi-Témiscamingue, a connu une fin tragique mardi matin, quand sa Harley-Davidson a heurté de plein fouet un tracteur sur la route 132.

Le conducteur du tracteur n’aurait vraisemblablement jamais vu le motocycliste qui s’amenait: en effectuant un virage à gauche, il lui aurait brutalement coupé le chemin.

«C’est difficile. C’était quelqu’un de vraiment spécial. Bruno, il était toujours de bonne humeur. Il avait comme une vieille âme», a confié entre deux sanglots Lyne Galarneau, une «amie de moto» avec qui la victime venait de passer le week-end au Motorcycle Rally à Wasaga Beach, une grande fête réunissant des motards qui se tient à une centaine de kilomètres au nord de Toronto.

«Très prudent»

«On a eu une très belle journée samedi. Il était reparti dimanche matin vers Laval où ses parents étaient, et il allait ensuite voir des amis à Rivière-du-Loup», a dit Mme Galarneau, qui appelait parfois Bruno Saucier Dumas son «faux fils», tant elle l’affectionnait.

«C’est d’autant plus difficile parce que Bruno, on a fait de la moto assez régulièrement avec lui depuis deux ans, et c’est quelqu’un de très prudent, il «ridait» bien», a ajouté la motocycliste.

«Je ne l’ai jamais vu faire une fausse manœuvre ou être imprudent. Il n’y a pas de justice dans ça», a lâché tristement la femme, qui dit avoir des pensées pour les parents, la conjointe, le frère et la sœur de l’homme.

Plusieurs hommages

Ironiquement, sur l’une de ses dernières photos prises samedi alors qu’il profitait de ses vacances, Bruno Saucier Dumas portait une camisole Harley-Davidson sur laquelle on pouvait lire «Ride to live» («Ride» pour vivre).

Au lendemain du drame, les messages de sympathies se sont multipliés sur Facebook. «Un bon gars souriant», ont dit plusieurs.

La Sûreté du Québec (SQ), qui enquête sur la collision, mentionnait mercredi qu’il n’y aurait aucun élément criminel dans cet accident.

Ce qu'ils ont dit:

«C’était un homme qui avait toujours le sourire, un très bon vivant. C’était aussi un vrai tripeux de Harley.»

- Un ami, Shawn Bailey

«C’était un jeune homme avec une vieille âme, tellement prudent et sécuritaire.»

- Une amie, Patrycia Lachance

«Il avait un réseau social très large. Un jeune passionné et apprécié de tous.»

- Son oncle Jacques Saucier