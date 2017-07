Un Trifluvien était le roi du Dark Net

Les autorités américaines ont annoncé jeudi matin que le site AlphaBay, qui servait à acheter et revendre des drogues dures et des armes à feu dans le web profond, et qui avait été créé et administré par un Trifluvien, a été fermé pour de bon.

Deux semaines et un jour après l’arrestation d’Alexandre Cazes, 25 ans, un Trifluvien qui menait la grosse vie en Thaïlande, le département de la justice américaine a fait la lumière sur cette affaire.

Cazes avait mis sur pied un site qui permettait de vendre et d’acheter anonymement sur internet des drogues dures comme du fentanyl et de l’héroïne, des faux documents, même des produits chimiques et des armes à feu. Selon les chiffres avancés par les autorités, il y avait plus de 200 000 utilisateurs de ce site à travers le monde, et environ 40 000 vendeurs.

«C’est probablement la plus importante enquête criminelle de l’année, de fermer le plus grand marché sur le Dark Net de l’histoire», a dit le procureur général des États-Unis Jeff Sessions.

Le site était fonctionnel depuis deux ans. Rappelons que Cazes s’est pendu dans sa cellule en Thaïlande après avoir été arrêté par le FBI. Des perquisitions avaient été menées entre autres à Trois-Rivières et à Montréal dans le cadre de l’enquête