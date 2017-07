Une collision pour mettre fin à ses souffrances physiques

Un rapport du coroner a confirmé qu’une femme de 76 ans du Bas-Saint-Laurent a mis fin à ses jours en positionnant son véhicule devant un train.

La collision mortelle était survenue en octobre dernier à Saint-Germain-de-Kamouraska.

Gabrielle Alexandre avait, semble-t-il, tout planifié selon ses proches. L’état de santé de la septuagénaire se dégradait en effet depuis plus d’un an.

«Elle avait de la misère à marcher, elle avait un problème avec ses jambes, elle avait été opérée dans une jambe. Ma mère, vivre avec du mal, elle n’était pas capable», a confié sa fille, Michelle Chénard, à TVA Nouvelles.

Dans le rapport du coroner, on peut lire que c’est dans un contexte de douleur de plus en plus handicapante, menaçant son autonomie, probablement sans espoir de voir son état s’améliorer et dans la crainte d’un hébergement éventuel en centre de soins de longue durée ou de devenir un poids pour sa famille qu’elle a mené son projet de suicide.

Sa famille respecte cependant sa décision.

«Plutôt que de vivre comme ça, aux crochets de la société, je la comprends très bien», a expliqué Caroline Chénard, une autre des filles de la victime.

«Tu te dis "voyons maman qu’est-ce qu’elle a fait là?" Mais c’est son choix à elle.»

Les filles de la défunte auraient cependant préféré qu’elle puisse mourir dans un contexte encadré, en ayant recours à l’aide médicale à mourir

«Elle aurait pu rester impotente dans un fauteuil roulant. Ça aurait été autre chose à vivre.»

La Cour suprême, via l’arrêt Carter, permet seulement à une personne de mettre fin à ses jours à la condition absolue qu’elle soit dans une situation de souffrances intolérables.

«Choisir de mettre fin à ses jours avant d’avoir des souffrances intolérables, ce n’est pas permis dans la loi fédérale actuelle. Je doute fort que ça change dans un avenir rapproché», a précisé le ministre de la Santé, Gaétan Barrette.