Une entente de principe conclue dans la construction

Les travailleurs de la construction dans les milieux du génie civil et de la voirie ont conclu une entente de principe avec la partie patronale.

La nouvelle a été confirmée jeudi par l’Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) ainsi que par l’Alliance syndicale de la construction.

Cette entente de principe concerne toutes les clauses générales de la convention collective. Au retour des vacances, les négociations devront se poursuivre pour les clauses particulières à chaque métier et occupation, a précisé la partie syndicale.

«Nous avons toujours dit qu'une entente négociée était préférable et c'est ce que nous avons réussi à obtenir», s'est réjoui Michel Trépanier, porte-parole de l'Alliance syndicale.

«Nous espérons que cela inspirera les associations des autres secteurs afin d'en arriver à d'autres ententes», a-t-il ajouté.

Du côté patronal, L'ACRGTQ dit être «très optimiste d'en venir à une entente négociée pour l'ensemble de la convention collective avant le 30 octobre 2017», soit la date prévoyant le début des séances d'arbitrage tel que stipulé par la loi spéciale adoptée en mai.

Cette entente s'applique à plus de 2600 employeurs et plus de 35 000 salariés de l'industrie.

Elle devra être ratifiée en assemblée, par chacune des associations syndicales, avant de constituer officiellement la convention collective 2017-2021.

Les quelque 175 000 travailleurs de la construction ont fait la grève pendant environ une semaine à la fin du mois de mai dernier, avant qu’une loi spéciale adoptée par l’Assemblée nationale ne force leur retour au travail.