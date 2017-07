Vacances de la construction: conducteurs, mettez la pédale douce

À l’aube des vacances de la construction, la Sûreté du Québec (SQ) intensifiera sa présence sur les routes du Québec et promet d’avoir les automobilistes récalcitrants à l’œil.

«Vous conduisez trop vite, vous conduisez après avoir pris un coup: on va vous arrêter!» a lancé le porte-parole de la SQ, Paul Leduc, lors d’une activité médiatique tenue jeudi matin, près du pont Jacques-Cartier à Longueuil.

Chaque année, on rapporte malheureusement plusieurs décès sur les routes du Québec durant ces deux semaines particulièrement achalandées.

Et dans la très grande majorité des cas, ces drames auraient pu être évités, selon Paul Leduc.

«À moins qu’un pont tombe, ce qui arrive une fois sur un million, les accidents sont toujours évitables», a-t-il indiqué.

L’année dernière, 11 personnes avaient perdu la vie sur le réseau routier québécois durant les vacances de la construction.

«S’il s’agit d’une simple statistique pour la majorité de la population, pour les familles des victimes, c’est une véritable tragédie», a laissé tomber le porte-parole de la SQ.

«Pour un policier, aller cogner chez des gens pour leur dire que leur enfant s’est tué dans un accident, c’est la chose la plus difficile à faire, a ajouté M. Leduc. Et le drame que vivent ces familles-là est inimaginable.»

La vitesse et l’alcool au volant sont encore et toujours les deux principales causes des accidents mortels sur les routes de la province.

Cette année au Québec, les vacances de la construction s’étendront du 21 juillet au 6 août.