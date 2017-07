Vers un huard à 80 cents US

La remontée du dollar canadien sur les marchés de change n’est peut-être pas terminée. Certains économistes croient que le huard pourrait franchir la barre des 80 cents US au cours des prochaines semaines.

«Il y a de bonnes chances que le dollar canadien atteigne les 80 cents US d’ici le mois de septembre», avance l’économiste au Mouvement Desjardins, Jimmy Jean.

Le dollar canadien a atteint mercredi les 79,4 cents US alors qu’il s’échangeait sous les 73 cents US en mai dernier.



Au cours des dernières semaines, l’évolution des écarts de taux d’intérêt entre le Canada et les États-Unis a fortement stimulé le huard canadien.

Puis, l’annonce de la Banque du Canada la semaine dernière de rehausser son taux directeur de 0,25 % a permis au dollar canadien de s’apprécier de 2 cents par rapport à la devise américaine.

Selon M. Jean, la remontée des prix du pétrole au cours des prochains mois pourrait fortement avoir un impact sur la devise canadienne et lui redonner un élan vers le haut.

Pas si vite

Les économistes de Desjardins s’attendent à voir le baril de pétrole terminer l’année autour des 55 $ US.

Mercredi, à la Bourse de New York, le baril de type WTI a terminé la séance à 47,15 $ US, en hausse de 75 cents US.

Devant ce scénario très optimiste, d’autres économistes croient que le huard canadien a pris de l’altitude beaucoup trop rapidement ces derniers temps.

Résultat ? «On pourrait assister à des hauts et des bas d’ici la fin de l’année», croit l’économiste en chef chez Valeurs mobilières de la Banque Laurentienne, Sébastien Lavoie.

Les économistes de la Laurentienne sont d’avis que notre huard pourrait revenir à la réalité au cours des prochaines semaines avant de connaître d’autres envolées avec la hausse des cours du pétrole plus tard cet automne.

«Peut-être dans nos rêves»

Dans ce contexte, l’économiste de la Laurentienne entrevoit que le dollar canadien va terminer l’année 2017 autour des 79 cents avec un baril de pétrole à 60 $ US.

Quant à un éventuel retour du dollar canadien à parité avec le billet vert, l’économiste de la Banque Laurentienne rejette catégoriquement ce scénario.

«Peut-être dans nos rêves, mais pas dans nos prévisions, du moins à court terme», a-t-il formulé.

LES GAGNANTS

Les voyageurs et les « snowbirds »

Avec un taux de change plus élevé, les Québécois qui voyagent aux États-Unis et en Europe en ont davantage pour leur argent.

Les consommateurs

Les biens achetés sur des sites web américains coûtent moins cher. Les aliments importés des États-Unis comme les fruits et légumes également.

Le Canadien de Montréal

Le CH et les autres équipes de sports professionnels canadiennes profiteront certainement de cette embellie pour convertir des huards en dollars américains. N’oublions pas que les joueurs du CH sont payés en dollars US.

LES PERDANTS

Les exportateurs

Les entreprises qui exportent aux États-Unis ont vu leur marge de profit fondre légèrement au cours des dernières semaines.

Les investisseurs

Les investisseurs qui ont des placements en devise américaine en auront moins pour leur argent cette année.

L’industrie du film

De nombreuses productions américaines sont tournées au Canada en raison de la faiblesse de notre devise. Un dollar plus fort signifie une perte d’attractivité pour attirer les grands studios d’Hollywood.