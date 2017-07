5,1 millions pour la Société de transport de Lévis

Québec et Ottawa investissent 5,1 millions $ pour la réalisation de divers projets à la Société de transport de Lévis (STL), qui pourra notamment mettre la main sur trois autobus hybrides.

Le député fédéral Jean-Yves Duclos ainsi que la ministre du Travail Dominique Vien ont effectué vendredi cette annonce, qui s’inscrit dans le cadre du Fonds pour l'infrastructure de transport en commun.

Le gouvernement du Canada contribuera à la hauteur de 2,8 millions $ alors que le provincial débloquera une somme de près de 2,3 millions $, pouvait-on lire dans un communiqué à cet effet.

Ces montants permettront d’acquitter 90 % de la facture liée à ces initiatives, dont le financement sera complété par la STL. Outre l’acquisition des nouveaux véhicules hybrides cette année, la STL pourra réaliser des études préalables et des plans et devis visant la construction d'un centre de services au Terminus Lagueux, en plus d’agrandir le garage du centre d'opération.