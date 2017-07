«C’est le temps des vacances»... de la construction

La chanson «C’est le temps des vacances» est sans doute le ver d’oreille qui agrémentera la journée de moult travailleurs alors que c’est la dernière journée de travail avant les vacances de la construction pour plus de 140 000 travailleurs.

Qui dit vacances, dit plus de gens sur les routes du Québec et CAA-Québec en profite pour lancer un appel à la prudence. L’an dernier, 11 personnes ont perdu la vie sur les routes de la province dans ce court laps de temps, une tragédie pour les familles des victimes, estime la Sûreté du Québec.«Il y a beaucoup de gens sur la route pendant ces vacances, et il y a plus de monde dans les voitures aussi, alors il faut s’adapter», a indiqué Annie Gauthier, porte-parole CAA-Québec, insistant pour dire que les déplacements doivent être bien mieux planifiés.

Sur les routes de la province, les policiers promettent d'avoir à l'œil les automobilistes, qui seront plus nombreux à circuler sur les principaux axes routiers.

Les autorités policières en profitent pour rappeler que les piétons et les cyclistes sont les plus vulnérables et qu’une collision à plus de 60 km/h ne laisse pratiquement aucune chance de survie à ces derniers.

Il n’y a as que sur les routes que la patience sera de mise, mais aussi à l’aéroport pour ceux qui ont choisi de passer leurs vacances à l’extérieur du Québec.

C’est que les autorités américaines ont renforcé leurs mesures de sécurité.

L’une de ces nouvelles règles concerne les appareils électroniques. Les passagers qui en amènent un avec eux devront être capables, si celui-ci est plus gros qu’un cellulaire, par exemple une tablette ou un ordinateur portable, d’avoir un accès rapide à l’appareil.

Ils devront de plus pouvoir le retirer de son étui et le mettre en fonction rapidement. À défaut d’y parvenir, ils pourraient devoir renoncer à traverser le point de contrôle avec leur appareil.

Tous ces vacanciers retourneront au travail le lundi 6 août.