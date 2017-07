Construction: une dernière journée de travail... au golf

Un entrepreneur en construction de Trois-Rivières, en Mauricie, a une façon différente d'occuper sa dernière journée avant les vacances: il ferme ses chantiers et invite ses ouvriers sur un terrain de golf avec, à la carte, repas et baignade.

Habitations Paris en fait une tradition depuis huit ans. «C'est le "fun" pour l'esprit d'équipe», a expliqué Sébastien Paris.

«Souvent, on a plusieurs équipes sur plusieurs chantiers. C'est le temps de se retrouver tout le monde ensemble. On mixe les gars qui sont moins habitués d'être ensemble. Ça renouvelle les liens. Bien sûr, on a toujours quelque chose de froid à déguster», a-t-il laissé tomber.

Un ouvrier voit ce geste «comme une récompense pour le travail qui a été accompli».

À Trois-Rivières, la vigueur des mises à chantier ne se dément pas. Pour les six premiers mois de 2017, la valeur déclarée des permis de construction de 115 millions $ est à peine inférieure à la même période l'an dernier, à 122 millions $.

«Pour l'instant, on est très satisfaits», a observé Yvan Toutant, porte-parole de la Ville.

«On continue à travailler de concert avec les entreprises, avec les gens qui veulent investir chez nous», a-t-il dit.

Un chantier de 35 millions $ vient notamment de s'ouvrir pour la construction d'une tour d'habitations de huit étages. Les travailleurs y ont d'ailleurs commencé leurs vacances quelques heures plus tard que les autres afin de terminer l'assemblage d'une grue à tour, qui sera nécessaire sur ce chantier.