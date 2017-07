Des ambitions américaines pour l’entreprise Granijem

L’entreprise Granijem de Baie-Comeau, sur la Côte-Nord, développe de nouveaux marchés aux États-Unis pour assurer son avenir.

Après Boston l’an dernier, la PME spécialisée dans le travail du granit a décroché un contrat au Texas.

Au Québec, seulement 10 entreprises travaillent ce matériau naturel. Chez Granijem, on extrait les blocs des carrières, on les coupe en tranche et on en fait la finition autant pour les comptoirs de cuisine, les ornements funéraires ou autres.

Fondée en 1988, l’entreprise emploie de 10 à 16 personnes, selon le temps de l’année.

Elle a décroché dernièrement un contrat pour participer à la construction d’un nouveau centre multifonctionnel en banlieue de Dallas. Le genre de projet qui permettra de traverser la période creuse qu’est l’hiver.

Granijem préfère se concentrer sur l’Amérique du Nord pour développer de nouveaux marchés plutôt qu’en Europe. L’entreprise est déjà présente au Québec et en Ontario. Les propriétaires comptent continuer d’explorer le marché américain pour assurer la croissance de Granijem. Ils veulent aussi investir 400 000 $ dans l’achat d’une nouvelle scie pour que l'entreprise soit encore plus compétitive.