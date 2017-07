EXCLUSIF | Enfermés pendant 5 heures dans un avion sans air climatisé

Des passagers de la compagnie aérienne Royal Jordanian ont vécu un véritable calvaire, hier, à l'aéroport Montréal-Trudeau. Leur vol a non seulement été retardé de 18 heures, mais l'avion dans lequel ils prenaient place est resté coincé sans air climatisé pendant cinq heures sur le tarmac alors que la température ressentie dépassait les 30 degrés à Montréal.

C'est notamment le cas de Marie-Pierre Charron et de son conjoint Karim Courtemanche qui ont communiqué avec TVANouvelles.ca pour raconter ce qu'ils ont vécu. Le couple devait entamer hier sa lune miel en montant à bord du vol RJ270 à destination d'Amman, en Jordanie, mais rien ne s'est passé comme prévu.

Alors que le vol état initialement prévu à 10h, jeudi, le jeune couple est arrivé à l'aéroport vers 7h, l'embarquement s'est fait comme prévu peu après 9h et le Boeing 787 a quitté la porte pour le décollage. C'est à ce moment que les choses se sont gâchées.

Cinq heures d'attente

Non seulement l'appareil n'a jamais quitté le tarmac en raison d'un problème mécanique, mais les passagers sont demeurés «pris en otages» à bord pendant près de cinq heures sans air climatisé.

«Ils ont ouvert les portes de l'avion pour essayer de laisser entrer un peu d'air parce qu'il faisait extrêmement chaud. Tout le monde utilisait la carte d'information de sécurité de l'avion comme «fan» pour se refroidir un peu», raconte Karim Courtemanche.

Il semble qu'à un certain moment, les passagers ne pouvaient même plus utiliser les toilettes, car il n'y avait plus d'alimentation en eau pour tirer la chasse ou encore pour se laver les mains.

Pendant tout ce temps, aucun repas n'a été servi aux passagers qui ont dû se contenter de breuvages.

«J'avais faim et tout ce que j'ai réussi à avoir, c'est trois sachets d'arachides», affirme Marie-Pierre Charron qui dénonce aussi le peu d'information communiquée par Royal Jordanian.

«La plupart des informations étaient données en arabe; parfois traduites en anglais. Il n'y avait personne qui nous attendait à la sortie de l'avion pour nous donner des détails.»

«Grogne sévère» chez les passagers

Ce n'est qu'à 14h15 que les passagers gagnés par une «grogne sévère» ont pu réintégrer l'aéroport avant de se soumettre au processus habituel de la douane puis de retourner un étage plus haut, au comptoir d'enregistrement de la compagnie aérienne où aucun employé ne se trouvait.

Les dizaines de clients ont ainsi fait la file pendant de longues minutes sans savoir ce qu'il adviendrait de leur vol.

Un employé de Royal Jordanian s'est finalement présenté vers 16h10 invitant les résidants de Montréal à rentrer chez eux et à revenir à Montréal-Trudeau à minuit. Les autres clients ont pu bénéficier d'une chambre d'hôtel aux frais de la compagnie aérienne en plus d'un coupon de 25$ pour un repas à l'aéroport.

Il semble que le préposé de la compagnie aérienne se serait même montré impatient envers les clients mécontents qui réclamaient des réponses.

Ce n'est qu'à 4h13 vendredi matin, soit avec 18 heures de retard, que le Boeing 787 a pris son envol vers Amman.

Au moment d'écrire ces lignes, Royal Jordanian n'avait pas répondu à nos questions.