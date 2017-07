Grossesse risquée, ambulanciers critiqués

Un couple de la couronne nord de Montréal dénonce vivement les Services préhospitaliers Laurentides-Lanaudière. Le conjoint estime que la grossesse de sa femme a été mise en danger.

Nicolas Boudreau a contacté les Services préhospitaliers Laurentides-Lanaudière le mois dernier parce que sa conjointe, enceinte de cinq mois, avait des contractions.

Selon lui, les ambulanciers ont choisi un chemin plus long en plus de faire les arrêts obligatoires entre Mirabel et l'hôpital Cité-de-la-Santé. M. Boudreau reproche aux ambulanciers d'avoir exercé des moyens de pression, au détriment de la santé de sa conjointe. Ils n'ont jamais dépassé la limite de 98 km/h et n'ont pas activé les gyrophares, déplore-t-il.

«Elle était enceinte de cinq mois, puis elle était sur des contractions, s’indigne M. Boudreau. Puis elle avait mal, elle avait extrêmement mal. Ce n’est pas le temps de faire ses arrêts et ses lumières en contraction à cinq mois!»

Il s’oppose maintenant au paiement de la facture de frais d’ambulance et songe même à s’adresser au Commissaire régional aux plaintes.

«Je ne vois pas pourquoi je paierais 200-300 $ pour un service comme j’ai reçu», martèle-t-il.

Le service ambulancier défend ses employés. En réponse à la plainte de M. Boudreau, les Services préhospitaliers Laurentides-Lanaudière écrivent que «l'examen des faits, des documents, des données et des enregistrements obtenus nous permettent de croire que les protocoles et procédures en vigueur ont été correctement appliqués».

«Les paramédicaux sont intervenus conformément au protocole d’intervention clinique des paramédicaux et conformément à notre directive de conduite des paramédicaux, a déclaré un représentant de la compagnie, Stéphane Maillet. Ce n’est aucunement lié à la grève et aux moyens de pression.»