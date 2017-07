Bien qu'ils aient passé cinq heures enfermés dans un avion sans air climatisé et que leur vol ait été retardé de 18 heures, les passagers du vol RJ270 de Royal Jordanian devront se battre s'ils désirent obtenir un dédommagement de la compagnie aérienne.

Selon le président-directeur général de VolEnRetard.ca, Jacob Charbonneau, ni la réglementation américaine ni la réglementation européenne ne s'appliquent dans ce cas dont TVANouvelles.ca faisait état en exclusivité ce matin.

«Il n'y a pas grand-chose qui s'offre à eux», commente M. Charbonneau, ajoutant que les voyageurs pourraient toujours réclamer un dédommagement en vertu de la Convention de Montréal pour un hôtel payé, mais non utilisé ou pour la journée de vacances perdue, par exemple.

Gracieuseté

Gracieuseté

Gracieuseté

Gracieuseté

Gracieuseté

Gracieuseté

Gracieuseté

Gracieuseté

















Or, comme ce règlement ne définit pas précisément le montant à octroyer en guise de dédommagement, les passagers pourraient devoir se tourner vers la Division des petites créances de la Cour du Québec où un juge leur donnerait ou non gain de cause avant de chiffrer, si tel est le cas, le montant à verser au plaignant.

Jacob Charbonneau explique cependant que cas du vol RJ270 cadrerait parfaitement avec le projet de loi C-49 présenté par le ministre fédéral des Transports Marc Garneau, en mai dernier. S'il est adopté, ce projet de loi prévoit «régir les obligations du transporteur en cas de retard de plus de trois heures sur l'aire de trafic, notamment celle de fournir des renseignements et de l'assistance en temps opportun aux passagers et les normes minimales à respecter quant au traitement des passagers».

Les passagers du vol RJ270 de Royal Jordanian devaient s'envoler de l'aéroport Montréal-Trudeau à 10h, jeudi, mais ils sont finalement partis peu après 4h, vendredi matin.