La famille d’Alexandre Cazes doute du FBI

Neuf jours après que le caïd du dark net Alexandre Cazes eut été retrouvé mort dans sa cellule en Thaïlande, sa famille croit que le FBI tente de lui imputer des infractions qu’il n’a pas commises.

«Le FBI doit absolument avoir un coupable, et maintenant qu'Alex est décédé, [c’est dur] d'avoir des informations, donc pourquoi [ne] pas tout mettre les chefs sur le dos d'Alex?» a écrit sur Facebook, vendredi matin, la belle-mère d’Alexandre Cazes, Kathy Gauthier.

Cette dernière n’a pas voulu rencontrer «Le Journal», mais a invité à consulter ses commentaires sur les réseaux sociaux, où elle décrit Cazes comme un «p'tit gars introverti, pacifique, anti-drogue». Il aurait même convaincu son père d’arrêter de fumer la cigarette.

«De toute façon, on ne peut pas débattre avec le FBI... Mais on reste avec le doute... On ne peut pas le croire... Mais [nous] devons accepter la situation», s’est-elle limitée à écrire en message privé.

Rappelons que le Trifluvien de 25 ans, dont la fortune était estimée à 23 millions $, menait la grosse vie en Thaïlande avant d’être arrêté par le FBI le 5 juillet dernier. Il détenait entre autres une Lamborghini payée 900 000 $, une Porsche et une motocyclette de marque BMW. Il avait également six propriétés: quatre en Thaïlande, une sur l’île de Chypre, au Moyen-Orient, et une autre dans les Antilles.

Cazes faisait face à 16 chefs d’accusation liés à la création et à l’administration d’AlphaBay, le plus gros site web criminel de l'histoire du dark net.

On y vendait et achetait dans l’anonymat le plus complet des drogues dures comme du Fentanyl, des armes, des virus informatiques, des produits chimiques et d'autres produits illégaux.

En juin 2017, 369 000 articles étaient à vendre sur le site, qui récoltait une commission de 2 à 4 % à chaque transaction.

Cazes se serait fait mettre la main au collet à la suite d'une simple erreur d’amateur, selon les autorités américaines. Son courriel personnel, pimp_alex_91@hotmail.com, aurait été affiché dans les courriels de bienvenue du site Alphabay lorsque celui-ci a été lancé, en décembre 2014.

La belle-mère d’Alexandre Cazes n’en croit pas un mot.

«Voyons donc! Voir si un génie comme lui aurait fait une connerie de ce genre», a-t-elle affirmé.

Mme Gauthier rappelle également qu’Alexandre était millionnaire avant septembre 2014, quand AlphaBay a été mis en ligne.

«On croit fermement qu'il s'est fait embarquer dans une mauvaise affaire et que quelqu'un lui a fait porter le chapeau», a-t-elle écrit sur Facebook le 13 juillet.