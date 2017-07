La fin d’un long cauchemar

«J’ai hâte de toucher ce remboursement et de pouvoir tourner la page», a indiqué jeudi au «Journal de Québec» Léopold Matte, de Québec.

Ce dernier, qui attend toujours un chèque de 2283 $ de la part du liquidateur de la faillite de Norbourg, a perdu près de 18 000 $ de ses épargnes personnelles dans cette saga.

Avec les différents remboursements obtenus depuis la débâcle de Norbourg, il dit avoir récupéré plus de 11 000 $.

Éclatant au grand jour le 25 août 2005, la fraude de 130 millions $ de la firme de placement Norbourg et du financier Vincent Lacroix aura touché plus de 9200 petits épargnants.

Certains investisseurs ont perdu des sommes colossales, d’autres ne s’en sont jamais remis.

Ancien chef de police de la Ville de Bromont, Réal Ouimet a vu plus de 310 000 $ de son fonds de pension disparaître. Il estime ses pertes totales à plus de 110 000 $ dans l’aventure Norbourg. «Au final, les avocats et les frais d’administration nous ont coûté très cher», signale M. Ouimet, qui doit toujours travailler, même à la retraite, pour arriver à joindre les deux bouts.

7,5 millions $ inespérés

En février dernier, Ernst & Young a pu mettre la main sur une somme de 7,5 millions $ qui revenait aux épargnants de Norbourg. C’est cet argent qui leur est remis en ce moment.

Le juge de la Cour supérieure du Québec qui a autorisé ce dernier paiement a décidé de privilégier les investisseurs les plus malchanceux de ce scandale.

Certains investisseurs pourront ainsi se vanter d’avoir récupéré près de 65 % des sommes investies à l’origine chez Norbourg avant que la fraude soit mise à jour.

Difficile de joindre tout le monde

Chez le liquidateur Ernst & Young responsable de la faillite Norbourg, on espère clore le dernier chapitre de ce scandale financier le plus rapidement possible.

«Mais c’est très compliqué de rejoindre tout le monde en même temps. Certains sont décédés, d’autres ont déménagé ou changé d’institutions financières», explique le responsable du dossier, Martin Daigneault.