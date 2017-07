Le DEET reste le meilleur choix pour se protéger des moustiques

Oubliez les fameuses chandelles à la citronnelle, les ventilateurs ou les produits naturels si vous souhaitez vous protéger adéquatement des moustiques, soutient une nouvelle étude américaine qui mise plutôt sur le DEET.

«Toutes les “gugusses” pour éloigner les moustiques, que ce soit les télécommandes électroniques, les bracelets et tout ce qui est prétendument naturel, on a toujours su que ça ne marchait pas. Depuis le début de ma pratique, on essaie de dire aux gens de ne pas les utiliser», insiste Olivier Bernard, alias le Pharmachien.

L’organisation Consumer Reports aux États-Unis, qui fait des études pour mieux protéger les consommateurs, a testé différents produits contre les moustiques pour établir leur efficacité.

La conclusion est que seuls les chasse-moustiques contenant de 15 à 30 % de DEET et 20 % de picaridine ou icaridine protègent efficacement contre les moustiques. L’organisation parle également des produits contenant 30 % d’huile d’eucalyptus citronné, mais Le Journal n’a pu trouver une marque de chasse-moustiques chez nous qui en contenait autant.

Le DEET et la picaridine sont deux produits chimiques qui agissent comme répulsif contre les insectes.

La référence

«Le DEET, c’est le standard par excellence. On le sait que ça fonctionne super bien quand c’est utilisé selon les recommandations des fabricants. Si on suit ce qu’il y a sur les étiquettes, c’est la référence», assure le pharmacien.

Romain Garberoglio, conseiller à la boutique de plein air MEC à Montréal, remarque que bien des gens préfèrent cependant prendre les produits avec de la picaridine parce qu’ils seraient plus « doux » à leurs yeux que le DEET. Par ailleurs, il constate que l’efficacité peut varier d’une personne à l’autre et d’une marque à une autre avec la picaridine.

«Si tu t’en vas en Amérique du Sud ou en Afrique, je te conseillerais de prendre tout de suite le DEET. Tu ne peux pas voir rendu là-bas si le produit marche ou non, il n’y a pas de risque à prendre», mentionne M. Garberoglio.

Mais le DEET s’est en effet bâti une mauvaise réputation ces dernières années.

«On entend toutes sortes d’histoires que le DEET est neurotoxique, qu’il a déjà causé des crises d’épilepsie et des convulsions, mais c’est quand ce n’est pas utilisé selon les directives. Il y a déjà eu des intoxications parce que des gens en avaient bu. C’est malheureux parce qu’il y a une méfiance maintenant envers le DEET à cause de tout ça», explique M. Bernard.

Citronnelle

Par ailleurs, si vous aimez l’odeur des chandelles à la citronnelle dans votre cours l’été, rien ne vous interdit d’en acheter, souligne le pharmacien. C’est seulement lorsque vous avez besoin d’une véritable protection qu’il faut se tourner vers le DEET ou la picaridine.

«Le DEET et la picaridine pour 99 % des cas au Québec, c’est génial. Si on va à l’extérieur, je conseille le DEET parce qu’on sait que ça marche depuis longtemps. Pour la picaridine, on a moins de recul», conclut-il.