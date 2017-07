Les chantiers se poursuivent dans Ville-Marie

Alors que le maire Denis Coderre avait promis que pendant le 375e anniversaire de Montréal, il y aurait moins de chantiers de construction dans le centre-ville de la métropole afin de permettre aux touristes de circuler plus librement, ce n’est pas le cas.

Tous les chantiers liés au génie civil – routes et autoroutes - se poursuivent dans l’arrondissement Ville-Marie pendant les vacances de la construction qui commencent aujourd’hui et s’étirent sur deux semaines.

Et c’est dans cet arrondissement où se tient le gros des activités culturelles et des festivals qu’il y a le plus de chantiers dans l’île de Montréal et tous ces derniers y ont des travailleurs en fonction pendant les vacances.

Dans les autres arrondissements montréalais, certains chantiers sont en activité, d’autres sont stoppés pour 15 jours.

Au Québec, les chantiers routiers, autoroutiers, de ponts et viaducs peuvent se poursuivre durant les vacances. Quant aux chantiers résidentiels et commerciaux, ils sont arrêtés.

Plus de 140 000 travailleurs de la construction sont en vacances.