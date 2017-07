Les employés entérinent la prolongation du contrat de travail

Les 230 travailleurs syndiqués de Rio Tinto Fer et Titane à Havre-Saint-Pierre, sur la Côte-Nord, se sont prononcés à 84 % en faveur de l'entente de principe intervenue entre les employés et la compagnie minière.

Cette entente prolongera de quatre ans la convention collective qui devait venir à échéance en septembre 2018.

Le nouveau contrat de travail prévoit entre autres un système favorisant l'approvisionnement du minerai de Havre-Saint-Pierre à l'usine de Sorel-Tracy, en Montérégie.

«[C’est] équivalent à ce qui a été négocié à Arcelor Mittal. Du côté salarial, si on met tout combiné, la moyenne serait de 3 % par année pendant cinq ans. On vient de négocier quelque chose qui vient sécuriser les opérations à long terme, parce qu’il y avait beaucoup de menaces. Même des menaces de fermeture. Le gros travail qu’il nous reste à faire, c’est essayer de rétablir les jobs qui ont été abolies dernièrement. Donc, on a du pain sur la planche! On ne chômera pas», a expliqué Steeve Arsenault, président de la section locale 4466 du Syndicat des Métallos.