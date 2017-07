L’ex-matricule 728 nie les accusations contre elle

L’ex-matricule 728 a assuré en cour vendredi n’avoir jamais traité un Montréalais de «fucking Indien» ou de l’avoir jeté au sol pour lui passer les menottes, lors de son arrestation il y a cinq ans.

La policière à la retraite Stéfanie Trudeau a offert sa version des faits de la nuit de mai 2012, vendredi, devant le Comité de déontologie policière.

Elle est accusée d’avoir tenu des propos injurieux fondés sur l’origine ethnique, d’avoir utilisé une force excessive et d’avoir détenu illégalement Julian Menezes.

L’ex-policière a raconté que le climat était tendu dans le Plateau Mont-Royal pendant le printemps érable et que M. Menezes, sa conjointe et leur amie étaient hostiles envers elle dès leur approche. Stéfanie Trudeau et le policier Constantinos Samaras étaient en train de donner un constat d’infraction à un cycliste.

Lors des témoignages des quatre témoins, ils ont tous affirmé que Mme Trudeau avait remis le billet d’infraction au cycliste en mentionnant qu’il portait un carré rouge. Ils ont aussi dit qu’elle avait projeté au sol M. Menezes, pour lui passer les menottes.

Mais l’ex-policière se souvient plutôt que l’homme était debout. Elle dit aussi qu’elle n’a pas accéléré et freiné brusquement à plusieurs reprises, comme il le prétend, pour qu’il se frappe le visage sur la vitre de plexiglas.

Elle a toutefois reconnu l’avoir menacé de l’envoyer en prison, où «il se ferait enculer». «Ce n’était pas approprié, mais je l’ai dit», a-t-elle expliqué.

C’était, selon elle, sa dernière tentative pour convaincre l’homme de s’identifier et lui donner un constat d’infraction.