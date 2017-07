L’odeur d’urine de chat fait fuir les locataires

Le propriétaire d’un immeuble à logements de la rue Victoria dans Pointe-aux-Trembles à Montréal est aux prises avec un problème de taille, un de ses locataires entasse des dizaines de chats dans son loyer et l’odeur d’urine qui se propage dans toute la bâtisse fait fuir les occupants.

Au début de 2016, un livreur a refusé d’entrer porter des cigarettes et de la marchandise chez le locataire en raison de l’odeur d’ammoniac qu’il trouvait infecte et insupportable.

La situation a été signalée au propriétaire de l’immeuble montréalais où le nombre maximal d’animaux que l’on a le droit de posséder est quatre. Il a fait appel à la SPCA en septembre de la même année.

Blessés et malades

Cinquante-quatre chats, dont plusieurs malades et blessés, ainsi qu’un chien ont été sortis du logement de l’homme d’une soixantaine d’années.

Ce dernier s’est vu délivrer huit constats d’infraction en vertu du règlement municipal. Plusieurs de ses bêtes ont dû être euthanasiées.

Toutefois, le locataire a recommencé à entrer des chats dans son loyer cette année, de plus en plus de félins. L'odeur pestilentielle se propage à nouveau sur les étages incommodant les voisins de l’homme.

Pertes de revenus

Les locataires quittent leur loyer et le propriétaire Juan Pablo Gonzalez est incapable de trouver de nouveaux occupants pour ses logements vides.

«Quand je fais visiter, les gens me disent que ça sent le minou. Les logements restent vacants et je perds des revenus», déplore-t-il.

Une locataire n’apprécie pas non plus l’odeur ambiante. «C’est comme de l’ammoniac puissance 10. C’était moins dur cet hiver, car il faisait plus frais, mais là avec les fortes chaleurs, on se bouche le nez, car on ne peut même pas respirer», soutient-elle.

Incapable de régler le problème, M. Gonzalez dénonce les longs délais à la Régie du logement qui lui permettraient d’expulser le locataire délinquant.