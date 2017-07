Malgré la grêle du mois dernier, les récoltes se portent bien

On sait que la grêle est l'ennemi numéro un des agriculteurs. En l'espace de quelques minutes, elle peut détruire des récoltes entières.

Le 27 juin dernier, Clément Gosselin a assisté, impuissant, à un violent épisode de grêle sur ses terres, situées à Lévis, sur la rive sud de Québec. TVA Nouvelles était alors allé à sa rencontre. Découragé, il expliquait avoir perdu une importante partie de sa production de fraises hâtives, et il craignait pour la suite de la saison qui était encore à ses débuts.

Près d'un mois plus tard nous sommes retournés à la Ferme Mireille et Clément Gosselin pour constater l'évolution de la production et l'impact que l'épisode de grêle du 27 juin a eu sur les récoltes.

Clément Gosselin a bel et bien perdu sa production de fraises hâtives, mais il est soulagé de constater que les crucifères (choux-fleurs, choux, brocolis) ont regagné leur plein potentiel. Les traces de l'intempérie sont encore visibles sur les feuilles, mais le légume s'est bien développé.

Même constat pour les plants de tomates. Certes, le producteur a essuyé des pertes financières (et redoublé d'ardeur dans les champs), mais il est soulagé, car elles sont moins importantes que ce qu'il anticipait au départ.

«La grêle, il ne faut jamais prononcer ce mot-là à un producteur, s’exclame M. Gosselin. C’est la pire chose qui peut nous arriver. On a vécu ça cette année et il ne faut plus le revivre.»