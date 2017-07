Moisissure dans une résidence: les propriétaires se veulent rassurants

Huit jours après la diffusion de notre reportage sur cette résidence pour personnes âgées de Sorel-Tracy envahie par les moisissures, les propriétaires ont voulu rassurer les locataires et leurs proches.

Une des gestionnaires de la résidence privée Marquis de Tracy I a accepté de rencontrer TVA Nouvelles pour faire le point sur la situation en plus de nous faire parvenir un rapport d’expert sur la qualité de l’air.

«L’analyse confirme que l’air intérieur était sain au point de vue microbiologique au moment de l’étude», peut-on lire dans le rapport réalisé le 16 juillet par l’équipe d’Airmax Environnement.

Pour consulter le rapport d’expert sur la qualité de l’air, cliquez ici.

«Les concentrations de spores dans l’air de la zone de travaux et du rez-de-chaussée sont faibles et inférieures à la concentration mesurée dans l’air extérieur», précise-t-on dans le rapport sur la qualité de l’air.

«Le rapport prouve même que l’air à l’extérieur de la résidence est plus contaminé qu’à l’intérieur», a ajouté Katherine Chowieri, gestionnaire, Katasa Groupe et Développement, en entrevue avec TVA Nouvelles.

La gestionnaire soutient que des mesures ont été prises pour décontaminer, mais que le réel problème provient de la structure du bâtiment et de l’eau qui s’y infiltre.

«C’est sûr qu’il y a des problèmes au niveau de la structure du bâtiment avec l’eau qui rentre. On avait fait des travaux dès qu’on a acheté la bâtisse, pensant que ça allait régler le problème, mais ça n’a pas réglé le problème. Il n’y a pas grand chose qu’on aurait pu faire pendant l’hiver. On a appelé des spécialistes et on a au moins décontaminé. On est toujours en attente pour voir quelle est la solution», a précisé Mme Chowieri.

Loin de rassurer tout le monde

La sortie publique des propriétaires de la résidence pour personnes âgées est toutefois loin de rassurer tout le monde.

Un ex-employé du Marquis de Tracy I soutient que le bâtiment a été construit plus bas que la nappe phréatique et que d’importants, et coûteux, travaux devront être réalisés.

«Ce sont les personnes âgées qui en payent le prix», a confié l’ancien employé.

«Là, ils n’ont plus accès à leur sous-sol, à leur chapelle, à leur salle communautaire. Tout leur milieu de vie est bouleversé», a ajouté l’ex-employé de la résidence privée.

Rappel des faits

Après avoir constaté de la moisissure et des champignons dans le sous-sol de l’établissement, des proches de résidents avaient fait part de ce problème via la page Facebook de TVA Nouvelles.

Ils avaient également fait état d’infiltrations d’eau dans ce bâtiment où habitent quelque 75 personnes âgées.

«Il y a des champignons dans le sous-sol, c’est épouvantable. Il y en a un qui est gros comme le poing. Il y a de l’eau sur les planchers, dans les coins surtout, et sur les murs on voit des taches noires. Et je ne m’y connais pas là-dedans, mais j’ai l’impression que si on défait le mur, s’il y en a qui sortent à travers les plinthes, sûrement qu’en arrière c’est plein!» avait relaté, de façon anonyme, la fille d’une résidente.