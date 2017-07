Parc éolien dans le Bas-Saint-Laurent: les travaux vont bon train

Les travaux vont bon train pour la construction du parc éolien communautaire Nicolas-Riou situé dans le secteur de Saint-Médard.

Estimé à 500 millions $, le projet générera des retombées économiques importantes en redevances pour les MRC du Bas-Saint-Laurent.

Ce sera le plus important parc éolien communautaire à parts égales public et privé du pays. Un chantier colossal qui s'est mis en branle en juin 2016. Plus de 230 travailleurs s'activent actuellement sur le site. Les échéanciers sont respectés.

«Les 65 fondations sont installées au niveau du projet. Là, on est à l'étape des livraisons des composantes et du montage des éoliennes. Donc, on est en plein cœur de cette étape-ci. En ce moment, au chantier, on a à peu près une trentaine de base d'éoliennes qui sont érigées. Donc, dans les prochaines semaines, le paysage va changer de plus en plus», estime Catherine Thomas de EDF EN Canada.

Le projet compte 65 éoliennes. Il a fallu construire 85 KM de route reliant les installations. Le réseau de collecte de l'énergie par câbles enfouis est complété à 85 %. Au total, 12 grues s'activent sur le chantier. Le transport de ces pièces peut affecter la quiétude des résidents des municipalités environnantes.

«Nous, notre devoir, c'est de s'harmoniser. C'est sûr que la construction d'un chantier, il y a quand même des impacts. On tente de les atténuer autant que possible en harmonisant nos usages. C'est de la communication, des échanges et de l'information», souligne Mme Thomas.

Pendant les 25 ans d'opération du projet, une somme de plus de 1 million $ sera versée annuellement aux MRC des Basques et de Rimouski-Neigette.

«On a investi à 50 %, on a un retour à 50 % par rapport aux bénéfices. Puis, l'argent qu'on va recevoir par territoire de MRC, effectivement, on va faire ce que l'on veut avec cet argent-là. Ce ne sera pas des programmes normés», précise Michel Lagacé, président du Conseil d'administration, Parc éolien Nicolas-Riou.

Le parc éolien communautaire Nicolas-Riou aura une puissance totale de 224 MW. Si tout va comme prévu, les éoliennes seront mises en service le 1er décembre.