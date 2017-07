Québec, une destination prisée des vacanciers québécois

La ville de Québec devrait attirer beaucoup de vacanciers au cours des deux prochaines semaines.

Pas étonnant: 52% des Québécois ont l’intention de passer leurs vacances dans la Belle province.

Et la Vielle Capitale arrive au deuxième rang parmi les destinations les plus prisées au Québec après la Gaspésie.

Bonne nouvelle pour les hôteliers, restaurateurs, commerces et autres lieux de villégiature de la région de Québec, les vacanciers comptent dépenser davantage cette année comparativement à l’année dernière.

«Les gens vont partir plus loin cette année, plus longtemps et avec plus d’argent, explique Pierre-Olivier Fortin, du CAA-Québec. L’année passée était une année relativement tranquille côté voyage, côté tourisme. Cette année, il y a quand même 22% des gens qui vont prendre l’avion pour aller en vacances.»

Parmi les points d’intérêt qui attirent déjà bon nombre de touristes dans la région de Québec, il y a Les Grands voiliers de Rendez-Vous 2017. Ces géants des mers prendront leur départ dimanche matin vers l’est après une parade qui devrait être suivie par une foule imposante.