Relance du projet d'aspirateur central à Montréal

Huit millions de dollars injectés dans un projet d'aspirateur central sous le Quartier des spectacles à Montréal qui n'a jamais abouti. Voilà que le promoteur Envac tend la main aujourd'hui à la Ville en proposant de compléter le tout et éviter ainsi des procédures judiciaires onéreuses aux contribuables.

Lancé en 2008, l'ambitieux projet de système pneumatique de collecte de déchets n'a jamais vu le jour en raison notamment de l'absence d'intérêt des propriétaires d'immeubles du secteur qui n'étaient pas prêts à investir les sommes exigées.

Vendredi, en entrevue à TVA Nouvelles, le porte-parole de la compagnie suédoise, Envac, a incité la Ville à régler une poursuite de près de 500 000 dollars pour travaux impayés tout en proposant à la Ville de reprendre le projet où il avait été laissé.

«On a déjà passé deux ans avec cette poursuite judiciaire et cela peut prendre encore quelques années de plus pour résoudre cette affaire. Les avocats de la Ville de Montréal et le gestionnaire du projet Societe Agil Obnl ont exécuté une requête en irrecevabilité pour rejeter notre demande légale et il y a environ un mois, le juge a décidé en faveur d’Envac. Mais à notre avis, cette réclamation fondée en droit peut prendre encore des années et les dépenses affecteront à tous, c’est-à-dire à la Ville de Montréal, Envac Systèmes Canada inc., et finalement l’argent de contribuable», a fait savoir Sean Monclus d'Envac.

«Il serait moins dispendieuse et simple arriver à une négociation ou un accord entre les deux parts. Envac croit qu´au lieu d´être au beau milieu de cette réclamation, il serait plus intelligent et simple de conclure un accord entre les deux parties au lieu de dépenser tout cet argent de contribuable et Envac Canada Inc., ajoute M. Monclus.

En réaction, La Ville de Montréal conteste vigoureusement dans tous ses aspects le bien-fondé de cette réclamation. En raison de sa judiciarisation, la Ville ne commentera pas davantage le dossier.