Trafic monstre aux postes frontaliers de Stanstead

Alors que des milliers de Québécois tombaient en vacances, d'importants travaux de réfection causaient un engorgement aux postes frontaliers de Standstead, en Estrie, vendredi. Les travaux se déroulent à Derby Line, de l'autre côté des lignes américaines.

«J'ai une semaine de vacances, j'en profite pour aller à la pêche avec des amis, a confié un travailleur de la construction. Toutefois, on a prévu le coup, on est parti très tôt [vendredi] matin pour ne pas se faire prendre comme la dernière fois.»

Durant le week-end de la Saint-Jean-Baptiste et de la fête du Canada, les vacanciers ont attendu près de deux heures avant de traverser les douanes, et ce, malgré les avertissements du ministère du Transport.

«On recommande aux gens d'éviter le secteur de Stanstead, en raison des travaux, et de se tourner vers des postes frontaliers plus grands, comme celui de Lacolle, de Saint-Armand et de Armstrong, capables d'accueillir une plus grande affluence», a expliqué une porte-parole régionale pour le ministère du Transport.

Les travaux ont débuté à l'automne 2016 et devraient s'étirer au moins jusqu'à la fin de l'année. Le gouvernement américain a investi 23 millions $ dans la reconstruction du poste.

En moyenne, ce sont plus de 4000 véhicules qui traversent les postes frontaliers de Standstead par jour.