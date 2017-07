Très-Saint-Sacrement: chute de 12 tonnes de pierres à l’église

Une partie du parement de pierre de l’église Très-Saint-Sacrement, qui est en réparation, s’est détachée de la façade ouest, jeudi matin, à Québec. Cette seconde chute en autant de mois pourrait faire doubler la facture des travaux de solidification du mur.

Ce sont plus de 12 tonnes de pierres qui se sont détachées de la structure de l’église, située dans l’arrondissement de la Cité-Limoilou, pour atterrir dans un échafaudage construit spécialement à cet effet.

«Après le premier éboulement, on a constaté qu’une deuxième partie menaçait de s’écrouler, qu’il y avait un danger», a avoué l’architecte Gilles Duchesneau.

«On a fait une construction spéciale, un échafaudage, que l’on a poussé en place pour garantir que si quelque chose s’écroule, ça ne brisera pas la toiture en dessous, pour préserver les biens et la fabrique puis protéger les gens», a ajouté l’architecte, qui affirme que l’échafaudage aura «joué son rôle».

Les quelque 200 pierres qui se sont détachées de la façade ouest de l’église seront récupérées.

L’éboulement retardera l’exécution des travaux et fera aussi grimper la facture selon le marguillier de la paroisse Saint-Sacrement et responsable du chantier, Yvon Bussières.

«On avait prévu 350 000 $ pour les travaux de réfection. On anticipe que ce soit le double», a-t-il confirmé.

Dans l’intervalle, l’architecte a ordonné la fermeture de l’église pour une période minimale de deux semaines pour des raisons de sécurité alors qu’un gardien effectue une surveillance du site 24 heures sur 24. «Les funérailles et les activités prévues se dérouleront dans les églises voisines ou les paroisses voisines», a dit M. Bussières.

Cette nouvelle chute survient pratiquement deux mois après la première, qui s’était manifestée le 22 mai dernier lors d’une messe, mais aussi à quelques heures du début des vacances de la construction. Elle forcera d’ailleurs la tenue de travaux «d’urgence» vendredi et lundi avant la fermeture du chantier pour une période de deux semaines.

«Ils redoutent que l’échafaudage ne résiste plus très longtemps alors il faut délester, donc retirer du poids, enlever les pierres instables, ce qui est dangereux, puis protéger la structure de la pluie pour reprendre après les vacances de la construction», a expliqué M. Duchesneau, en soulignant que l’entrepreneur doit fournir un plan respectant les exigences de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST).

«Ils devront ériger un nouvel échafaudage avant de reprendre les travaux.»

Il faut dire que des travaux de solidification du mur de la façade ouest s’amorçaient à peine alors qu’un problème d’infiltration d’eau effectuait un «lent minage» du parement qui menaçait de s’effondrer à tout moment.

«Sur la couronne, il n’y a pas eu de protection de tôle installée lors de la construction. L’eau s’infiltre depuis plusieurs années derrière la maçonnerie et l’hiver, ça gèle», illustre l’architecte. «Ça exerce une pression sur les pierres qui ressortent et à force de se faire pousser, ça crée un détachement par exemple de six pouces. Il suffit d’une vibration pour que l’équilibre soit rompu et que ça tombe. (...) On a commencé à retirer les pierres et après une semaine, on en a retiré une et toutes les autres sont tombées.»

Les travaux de construction visaient essentiellement à réparer ce «vice de construction», a indiqué M. Duchesneau.