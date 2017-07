Un dindon sauvage se joue des policiers

Un dindon sauvage a créé un grand remous, jeudi, à Delson, en Montérégie, alors que les résidents et policiers ont mis plus d’une heure et trente minutes pour tenter de le capturer, mais en vain.

L’animal à plumes s’est retrouvé derrière un commerce de la rue Principale sud. Des résidents et des policiers ont utilisé un filet de pêche et une couverture pour s’assurer que le dindon ne s’échappe pas.

L’invité inattendu a réussi à sauter par-dessus une clôture pour se retrouver sur un terrain commercial.

Il s’est écoulé une heure et trente minutes avant l’arrivée de l’agent de la faune qui a déployé un grand filet. L’oiseau s’est finalement envolé en voyant le filet s’approcher.