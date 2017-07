Un membre influent évincé pour son double rôle politique

Le Parti conservateur du Canada a montré la porte à un membre influent de son exécutif national en raison de son implication au sein de Québec 21, parti municipal à Québec.

Serge Marcotte occupait plusieurs fonctions au sein du Parti conservateur du Canada (PCC).

Il siégeait comme administrateur à l’exécutif national du Parti, mais œuvrait aussi au sein de plusieurs comités, soit le comité du congrès, le comité des finances des associations électorales de circonscriptions et le comité de la préparation aux élections.

Jusqu’à l’an dernier, il était aussi président de l’association du Parti dans Louis-Saint-Laurent, la circonscription de Gérard Deltell.

Représentant officiel

Mais depuis quelques mois, il s’implique activement au sein de l’organisation politique du parti municipal Québec 21, dont le chef est Jean-François Gosselin, adversaire de Régis Labeaume.

Sur le site du Directeur général des élections du Québec, depuis le 8 juin, M. Marcotte est identifié comme le représentant officiel et l’agent officiel du parti municipal.

À ce titre, il sollicite des dons, assure le financement, recrute des membres.

C’est aussi lui qui, en période d’élections, voit à la compilation des dépenses électorales. Il est également chargé de produire le rapport financier annuel et le rapport de dépenses électorales.

Quand l’exécutif national du Parti conservateur du Canada a appris ses liens avec la politique municipale, il y a deux semaines, les hauts dirigeants lui ont demandé de renoncer à ses fonctions au Parti conservateur, a confirmé au Journal de Québec une source interne.

La version officielle, donnée par le lieutenant du PCC au Québec, Alain Rayes, parle d’un départ volontaire.

«Il y a eu des discussions pour connaître le niveau de son implication [avec Québec 21] étant donné le statut qu’il a au sein du Parti [conservateur]. Mais la décision de quitter son poste au sein de l’exécutif national, c’est M. Marcotte qui l’a prise lui-même sans aucune pression de quiconque», a expliqué M. Rayes.

Ce dernier indique que le Parti a néanmoins appris «par la bande» l’implication de M. Marcotte au palier municipal.

Situation délicate

«La situation était un peu délicate, convient le député de Richmond-Arthabaska. De notre côté, en général, on tente de demeurer le plus neutre possible dans les campagnes municipales et provinciales. Il y a trois grands partis dans la région de Québec et c’est aux citoyens de décider qui ils veulent avoir comme élus. Cette orientation-là, pour nous, tient toujours. Le Parti conservateur, insiste-t-il, n’a aucune intention de s’immiscer dans la campagne automnale à Québec.»

Joint au téléphone, Serge Marcotte n’a pas voulu commenter son implication auprès de Québec 21 ni son départ du Parti conservateur du Canada.