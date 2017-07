Un nouveau record pour Heidi Levasseur?

La jeune femme de Cap-Rouge qui s’entraîne pour traverser l’océan Atlantique à la nage en 2019, tente d’établir un record ce weekend.

Elle est bien déterminée à nager le plus de kilomètres possible en 24h et d’ainsi inscrire son nom au livre Guinness des records.

Cette dernière est dans l’eau depuis vendredi à 12h15. La boucle qu’elle complète compte un kilomètre et elle arrive à la compléter entre 16 et 19 minutes.

Elle nage au bassin de la rivière Saint-Maurice, le long de la promenade du capitaine à Shawinigan.

«Jusqu’à maintenant, ça va bien. On va voir demain matin comment je peux maintenir ce rythme-là. Évidemment tout est filmé pendant 24h pour soumettre cette épreuve au Guinness», explique la nageuse.

Elle doit absolument garder ce rythme si elle veut atteindre son objectif. De son côté, Heidi souhaite réussir à faire 70 kilomètres en 24h.

Elle prend une pause aux trois heures pour prendre un petit repas ou une collation, mais sinon elle est toujours dans l’eau.

Non seulement elle souhaite inscrire son nom au célèbre livre des records, mais espère aussi amasser des fonds pour son prochain défi qui est de traverser l’Atlantique à la nage.